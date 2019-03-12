РИАМО - 12 мар. Электробусы начали курсировать во вторник по столичному маршруту №36, он проходит от ВДНХ до Бескудниковского переулка, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Маршрут №36 – шестой по счету, где начали работать электробусы. Сегодня в Москве курсируют около 60 электробусов. С начала работы они перевезли свыше 2,1 миллиона пассажиров – ежедневно экологически чистыми автобусами пользуются почти 30 тысяч человек», – сказал главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев.

С сентября 2018 года электробусы работают на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. В декабре электробусы вышли на маршруты №80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы, №76 от Холмогорской улицы до метро «ВДНХ», №649 от Ясного проезда до Осташковской улицы. В январе 2019 года электробусы начали курсировать на маршруте №83 от Уссурийской улицы до Преображенской площади.

Инновационный транспорт в столицу поставляют российские производители – «КамАЗ» и «ГАЗ». В настоящий момент заключены контракты на поставку в общей сложности 300 электробусов и 98 зарядных станций.

По условиям сервисных контрактов, поставщики обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Кроме того, салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.