РИАМО - 12 мар. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Щелкове двух жителей ближнего зарубежья в возрасте 25 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения на водителя такси, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники, находясь возле одного из домов по улице Шмидта, подошли к таксисту и попросили отвезти их в город Фрязино. Во время поездки они нанесли водителю несколько ножевых ранений, похитили мобильный телефон, деньги, завладели его машиной и скрылись в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что потерпевший был госпитализирован в районную больницу. В результате отработки плана «Перехват» похищенная автомашина со следами ДТП была обнаружена при въезде в Щелково.

«В дальнейшем при проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Молодых людей поместили под стражу.