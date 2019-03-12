РИАМО - 12 мар. На встрече с представителями международной компании Reed Midem правительству Москвы предложили провести крупный форум новых технологий, цифровых медиа и перспективных видов контента, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Встречу с представителями международной компании Reed Midem, которая организует деловые мероприятия в десятках стран (среди них Франция, США, Сингапур, Китай и другие), инициировали иностранные гости. Учитывая стремительные темпы развития российской столицы и укрепление ее позиций среди ведущих мегаполисов, правительству Москвы предложили провести масштабный Международный форум новых технологий, цифровых медиа и перспективных видов контента», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что город готов рассмотреть варианты сотрудничества с зарубежными партнерами, которые специализируются на проведении крупных бизнес-форумов.

«Мы на протяжении многих лет работаем с российскими компаниями и хотели бы рассмотреть возможность проведения крупного мероприятия в Москве», — добавил директор департамента развлекательной индустрии компании Жером Дэле.

Форум может стать ежегодным как для участников из России, так и для государств ближнего и дальнего зарубежья.

«Мы заинтересованы в том, чтобы найти свою нишу для работы на постоянной основе. Это позволит дополнительно капитализировать возможности московского бизнеса на внешних рынках. Приоритетными могли бы стать ИТ-решения и технологии умного города», — подчеркнула Сергунина.

По ее словам, наработки Москвы по этим направлениям востребованы в России и за рубежом, включая такие передовые страны, как Сингапур.

«Под умным городом часто подразумевают цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие государства с гражданами и предпринимателями — физическими и юридическими лицами. Мы smart city понимаем несколько шире — как создание новой городской среды. Причем формирует ее не только государство, но и частный сектор», — добавила Сергунина.

Во встрече также приняли участие руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, председатель городского комитета по туризму Екатерина Проничева, старший директор по продажам международной компании, предложившей столице сотрудничество, Сильван Форо, а также генеральный директор фирмы — официального представителя этой компании в России, на Украине и в странах СНГ Александра Модестова.