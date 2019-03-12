РИАМО - 12 мар. Станцию Московского метрополитена «Славянский бульвар» и одноименную платформу Московских центральных диаметров (МЦД) соединит теплый подземный переход, благодаря которому пассажиры смогут более комфортно пересаживаться на другой общественный транспорт, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пересесть со станции метро «Славянский бульвар» на одноименную платформу МЦД пассажиры смогут, не выходя на улицу. Железнодорожную станцию начали строить на Белорусском направлении, где пройдет МЦД-1 Одинцово – Лобня. Завершить строительство платформы планируется к запуску первых двух диаметров в конце 2019 – начале 2020 года», – говорится в сообщении.

Начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов отметил, что пассажирам будет удобно делать пересадку с одного вида транспорта на другой при любой погоде.

«Благодаря таким теплым контурам, которые связывают разные станции, поездки в общественном транспорте становятся более комфортными для москвичей и гостей столицы», – отметил Акимов.

Пересадки по принципу «сухие ноги» появятся и на других станциях МЦД. Например, станции Московского центрального кольца (МЦК) интегрируют с радиальными железнодорожными направлениями. Пересадочные пункты уже появились на станциях «Окружная», «Новохохловская», «Ленинградская» и «Карачарово». Помимо этого, переходы на МЦК появятся на платформе «Окружная» Савеловского направления и со станции метро «Беговая» на одноименную платформу МЦД.

Помимо МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, в столице разрабатывают еще три маршрута диаметров. Они свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК.

Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут не только пересечь столицу за 40 минут, но и воспользоваться МЦД для поездок внутри города, подобрать удобные маршруты и сэкономить время, в том числе за счет удобных пересадок, таких как на станции «Славянский бульвар».