РИАМО - 12 мар. Жители столицы в городских медицинских учреждениях с 12 марта по 14 апреля смогут пройти бесплатное обследование на выявление заболеваний легких, также для горожан организуют тематические лекции, акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пройти бесплатное обследование на выявление заболеваний легких и туберкулеза приглашают горожан с 12 марта по 14 апреля. В акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, примут участие более 100 медицинских организаций столичного департамента здравоохранения», - говорится в сообщении.

Москвичи старше 18 лет смогут без направлений от врачей сделать флюорографию (рентген легких), а также получить консультации фтизиатров. Кроме того, для горожан организуют лекции, на которых расскажут, как защититься от болезни.

«Главное в борьбе с туберкулезом — его профилактика, а также раннее выявление заболевания, в том числе латентной туберкулезной инфекции. Эта работа ведется в столичных медучреждениях постоянно. Кроме того, регулярно проводятся тематические акции, одна из них приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта», — отметила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения, главный внештатный специалист — фтизиатр Москвы Елена Богородская.

Скрининговые флюорографические обследования будут проводиться ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме воскресенья, во всех восьми филиалах Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом (всего 12 отделений). Пациентам при себе необходимо иметь паспорт. Для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, специалисты центра проведут выездные приемы в 11 храмах и центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки.

Также москвичей приглашают посетить лекции по профилактике туберкулеза, которые пройдут на базе городских медучреждений. Дополнительно в рамках акции 23, 30 марта и 6 апреля во всех столичных поликлиниках состоятся открытые диагностические дни. Пациенты смогут сделать флюорографию и при необходимости получить консультации врачей-фтизиатров.

С полным списком медицинских организаций, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы. Там же размещены адреса мест, где пройдут выездные проверки, и расписание лекций.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно, начиная с 1982 года. 24 марта 1882-го немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии микобактерии, вызывающей туберкулез. В этот день традиционно проводятся мероприятия, посвященные профилактике заболевания и здоровому образу жизни.