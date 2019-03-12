РИАМО - 12 мар. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 – плюс 1, по области минус 4 – плюс 1 градус», – говорится в сообщении.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице повысится и в середине дня составит 741 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Специалисты отмечают, что для метеозависимых людей такие погодные условия являются некомфортными, они могут сопровождаться болями и ломотой в суставах, скованностью и болями в позвоночнике, «скачками» артериального давления, как у гипертоников, так и у гипотоников, ухудшается состояние у лиц с вегето-сосудистой дистонией.

При гипоксическом типе погоды могут появиться признаки недомогания и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих хронической сердечной и легочной недостаточностью, перенесшие сосудистые нарушения, склонные к частым приступам бронхоспазма.