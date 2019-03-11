РИАМО – 11 мар. Областной арбитраж отказался отменять постановления Госжилинспекции Подмосковья об административной ответственности УК «ТЭК-Дом» из Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков уточнил, что оспаривались решения о наказании за непередачу технической документации на многоквартирные дома выбранной собственниками управляющей компании «Чистый город».

«Осенью 2018 года Госжилинспекция установила, что «ТЭК-Дом» вопреки Жилищному кодексу РФ не передал выбранной жителями управляющей компании техническую документацию на дома №98 и 100 по Советскому проспекту, а также №3, корпус 2, по улице Связистов. Были составлены протоколы об административной ответственности», – говорится в сообщении.

Прежняя управляющая компания не согласилась с протоколами и подала в арбитраж заявления об их отмене. Однако, изучив представленные доказательства, суд не нашел оснований для таких решений.

«Согласно жилищному законодательству, прежняя УК в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления обязана передать новой управляющей компании документы на дом. Арбитраж отметил, что, имея часть технической документации, «ТЭК-Дом» не передал ее новой управляющей компании, что послужило основанием для обращения последней в суд с иском о понуждении заключить единые договоры на поставку коммунальных ресурсов», – пояснил Соков.

В результате Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что вменяемое правонарушение, выявленное Госжилинспекцией региона (уклонение от передачи технической документации на многоквартирный дом), действительно имело место.