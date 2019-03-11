РИАМО – 11 мар. Госжилинспекция Подмосковья выявила 1730 нарушений жилищного законодательства за четыре рабочих дня минувшей недели, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 4 по 7 марта в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1730 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 228 предписаний об их устранении и составлено 294 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел был наложен 371 штраф на общую сумму 2,226 миллиона рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в Одинцовском городском округе.

«Здесь за нарушение правил безопасного содержания газового оборудования заведены 30 административных дел в отношении АО «СЭУ ТИС», – уточняется в материале.

Кроме того, по словам Сокова, в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов, а также удаление наледи и сосулек в 1828 многоквартирных домах.

«Сосульки и наледь на кровлях и подъездных козырьках обнаружены в 108 домах. Больше всего таких МКД в городском округе Щелково (82)», – дополнил Соков.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 77 домах. Больше всего их на территории Одинцовского городского округа (31).

«Нарушение теплового контура было обнаружено в 21 многоквартирном доме. Семь из них находятся в Наро-Фоминском городском округе, пять – в Дмитровском городском округе», – перечисляется в сообщении.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.