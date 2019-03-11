РИАМО - 11 мар. С 8 по 10 марта автобусы «Мострансавто» перевезли более 2,3 миллиона человек, наиболее интенсивный пассажиропоток на подмосковных маршрутах отмечался 9 марта, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Около 1,3 миллиона поездок в праздники было совершено по социальным картам, порядка 550 тысяч оплачено ЕТК «Стрелка» и почти 220 тысяч – банковскими картами», – отмечается в сообщении.

Ежедневно на линии работало свыше 4 тысяч автобусов «Мострансавто». Специалисты технической службы перед выпуском транспортных средств на маршруты проверяли системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями были проведены дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки и управления транспортными средствами.

«В автобусах «Мострансавто» в рамках празднования Международного женского дня звучали аудиопоздравления с 8 Марта от участников акции «Весна в «Мострансавто» – Стаса Михайлова, Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Максима Покровского. Свое поздравление направил российский боксер-профессионал Александр Поветкин», – добавляется в сообщении.

Видеопоздравления для трансляции в автобусах записали певец Дмитрий Маликов и футболист Александр Мостовой. К акции присоединились главы подмосковных муниципалитетов и жители Московского региона.