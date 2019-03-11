РИАМО – 11 мар. Организацию из Зарайска оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В феврале 2019 года была проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере обеспечения качества, безопасности, хранения зерна и продуктов его переработки, а также в области карантина растений в отношении ООО «Новагро», осуществляющего хозяйственную деятельность в городе Зарайск Московской области.

«В процессе проведения проверки управлением установлен факт нарушения предприятием требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». ООО «Новагро» нарушило порядок реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, - реализовало партию зерна (горох продовольственный – 50,6 тонны) в сопровождении копии декларации о соответствии. В протоколе испытаний, на основании которого принята указанная декларация о соответствии, отсутствовала информация о проведении исследований по показателям, входящим в группы «микотоксины» и «пестициды», – говорится в сообщении.

Данная партия гороха продовольственного реализована без указания в сопроводительных документах сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии.

«В марте 2019 года за недостоверное декларирование соответствия продукции, нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и несоблюдение требований технического регламента Таможенного союза управлением ООО «Новагро» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 300 тысяч рублей», – заключается в материале.