РИАМО - 11 мар. На территории храма в честь Торжества православия, введенного в эксплуатацию в ноябре 2016 года, строят приходской дом, в котором разместится воскресная школа, здание планируют возвести к осени, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Храмовый комплекс возводится в рамках программы по строительству православных церквей в столице на Алтуфьевском шоссе, владение 77, Северо-Восточного административного округа.

«Сегодня возведены стены здания (приходского дома – ред.). Подходят к завершению кровельные работы, заказаны окна. Специалисты приступят в внутренней отделке помещений после того, как будет полностью закрыт контур здания», – отмечается в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, храм в честь Торжества православия возводился по индивидуальному проекту, общая площадь составляет 1005 квадратных метров, рассчитан на 500 прихожан.

В ходе инспекционного объезда депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных церквей в столице, осмотрел строительную площадку храмового комплекса в честь Торжества православия. Он уточнил, что все строительные работы идут полным ходом в соответствии с запланированным графиком. До конца апреля планируется проложить внешние инженерные сети и приступить к монтированию внутренних сетей.

К осени здание полностью построят, за летний период специалисты постараются завершить наружную и внутреннюю отделку здания.

В здании приходского дома появятся помещения для занятий различных секций и кружков, классы и актовый зал.

В полном объеме завершить все общестроительные работы по возведению храмового комплекса планируется к осени 2019 года.

«По окончании строительных работ предполагается благоустроить прилегающие к храму территории, высадить деревья и кустарники, специалисты проложат подъездные пути. В дальнейшем храмовый комплекс соединится с красивой парковой зоной. Сдать весь комплекс в эксплуатацию намечено до конца года», – добавляется в сообщении.

Сейчас на северо-востоке Москвы в рамках «Программы-200» ввели в эксплуатацию шесть храмов, еще три строят, три храма находятся на стадии проектирования.