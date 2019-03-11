РИАМО – 11 мар. «МОЭК» взыскала с ООО «Паттерн» более 12 миллионов рублей долга за тепло, организация для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы – судебные иски, лишение лицензии, говорится в сообщении пресс-службы компании.

ПАО «МОЭК» выиграло в Арбитражном суде города Москвы дело против управляющей компании в сфере ЖКХ ООО «Паттерн» (ЮАО) на сумму свыше 12 миллионов рублей. Предметом спора явилась задолженность за тепловую энергию, поставленную в находящиеся под управлением ООО «Паттерн» многоквартирные дома.

«Рассматриваемая в суде задолженность за тепловую энергию сформировалась за период с января по июль 2018 года. В общей сложности непогашенная задолженность данной управляющей компании перед ПАО «МОЭК» за 2018 год составляет более 19 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в ПАО «МОЭК» системный характер.

«Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы – судебные иски, лишение лицензий управляющих компаний-должников, привлечение к субсидиарной ответственности председателей ТСЖ, руководителей и владельцев компаний-должников и другие», – уточняется в материале.