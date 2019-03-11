РИАМО - 11 мар. В прошлом году в Подмосковье в два раза уменьшилось число постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения в использовании государственного имущества, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

В доме правительства Московской области прошла рабочая встреча министра имущественных отношений Владислава Когана с делегацией министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области. Основной темой встречи стал обмен опытом в сфере контроля за использованием государственного имущества. Минмособлимущество поделилось с делегацией Челябинской области опытом по контролю за использованием имущества и земли.

«Планомерные контрольные мероприятия по использованию государственного имущества способствуют снижению количества нарушений. Так, в 2017 году вынесено 201 постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 667,9 тысячи рублей. В 2018 году количество выписанных постановлений снизилось вдвое – до 99», – рассказал Коган.

По его словам, в 2018 году было проведено 109 плановых проверок, по результатам которых раз в квартал министерство проводило рабочие встречи с представителями профильных министерств и учреждений по разбору типовых ошибок. Пользователи государственного имущества, допускающие нарушения, несут ответственность. Нарушением считается использование имущества без надлежаще оформленных документов, утрата, порча объектов, несвоевременное предоставление информации для внесения сведений в реестр областной собственности.

В части цифровизации муниципального земельного контроля, который не имеет аналогов в России и реализуется в рамках проекта «О внедрении единой системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности», в помощь мунземинспеторам создано мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Его цель – повышение эффективности муниципального земельного контроля, а также исключение субъективного подхода при контрольных мероприятиях. В 2018 году приложение прошло опытную эксплуатацию в 63 муниципальных образованиях Московской области. С помощью него обследовано свыше 800 земельных участков.

В 2019 году Минмособлимуществу предстоит реализовать полный переход муниципального земельного контроля в цифровой формат. Также запланирована реализация электронного взаимодействия органов МЗК с органами Росреестра и Россельхознадзора.

В настоящее время Минмособлимущество разрабатывает мобильное приложение для проверок по контролю за использованием имущества.

На встрече в составе делегации от министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области присутствовали заместитель министра – начальник организационно-контрольного управления Антон Семенов, начальник управления имущественных отношений Ольга Васильчик, начальник отдела контрольно-ревизионной работы Владимир Ильин.