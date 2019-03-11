РИАМО – 11 мар. На ВДНХ состоялась благотворительная акция в пользу приюта для собак «Красная сосна», все вырученные средства будут потрачены на закупку корма для подопечных приюта, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

Так, 10 марта на ВДНХ ректор расположенного рядом Российского государственного социального университета Наталья Починок и популярный телеведущий Тимур Соловьев провели благотворительную акцию.

«Помочь мог любой желающий. Все, что нужно было сделать, – весело провести время на масленичной ярмарке и купить вкусные блинчики. Все вырученные деньги потратят на закупку корма для животных – получится около 200 килограммов», – отмечается в сообщении.

Приют «Красная сосна» стал домом для 450 собак.

«Студенты РГСУ часто навещают животных и ухаживают за ними. Волонтеры гуляют с собаками, следят за их здоровьем и подыскивают им хозяев», – уточняется в материале.

Сотрудники приюта рассказали, что неравнодушных москвичей много, и каждый сам выбирает, как помочь: кто-то привозит корм, кто-то перечисляет пожертвования, а кто-то проводит вот такие благотворительные акции. Волонтеры привели на акцию несколько своих бывших подопечных – собак, которые когда-то попали в приют «Красная сосна», но уже обрели семью – их забрали домой.

Ректор РГСУ Починок тоже пришла со своим домашним питомцем – собакой породы акита-ину, которая привлекала внимание прохожих и тем самым увеличивала число участников акции.

«В свою очередь, ректор РГСУ предложила чаще проводить такие мероприятия и призвала жителей СВАО помогать приютам для животных, которые находятся в округе», – заключается в сообщении.