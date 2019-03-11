РИАМО - 11 мар. В Москве должностному лицу управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявили обвинение в получении взятки, его заключили под стражу, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствием установлено, что в период с августа 2017-го по январь 2018 года обвиняемый в служебном помещении от генерального директора одной из коммерческих организаций получил взятку более 1 миллиона рублей за оказание содействия последнему в проведении мероприятий по аккредитации возглавляемой им коммерческой организации, а также за непроведение комплексных проверок деятельности данного предприятия.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ предъявлено обвинение заместителю начальника одного из отделов управления транспортной безопасности Росморречфлота в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»)», – отмечается в сообщении.

В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

Проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе обыски в его жилище и в служебном кабинете, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Вину обвиняемый не признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.