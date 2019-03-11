РИАМО - 11 мар. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» вечером в понедельник задержали и отменили 37 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» восемь рейсов задержали, 14 отменили. В аэропорту «Шереметьево» три рейса задерживаются. Во «Внукове» девять рейсов задержали, три отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и (или) акустической форме.

По данным Росгидромета, вечером в понедельник в Московском регионе установилась переменная облачность, температура составляет плюс 2 градуса.