РИАМО – 11 мар. Суд поддержал решение и предписания подмосковного управления Федеральной антимонопольной службы России за нарушение ООО ЧОО «Добрыня» и ООО ЧОО «Гвардия» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее по результатам анализа информации, представленной электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ», управление признало ООО ЧОО «Добрыня» и ООО ЧОО «Гвардия» нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«Кроме того, управление выдало ООО ЧОО «Добрыня» и ООО ЧОО «Гвардия» предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанными решением и предписаниями, общества обратились в суд.

«Арбитражный суд Московского округа отказал ООО ЧОО «Добрыня» и ООО ЧОО «Гвардия» в удовлетворении требований и признал законными решение и предписания Московского областного УФАС России», – заключается в материале.