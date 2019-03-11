РИАМО - 11 мар. В столичном районе Замоскворечье отремонтируют дом, построенный 119 лет назад, внешние стальные части здания защитят от коррозии, кровлю полностью обновят, а изнутри будет проведена работа по замене системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Ведомство согласовало проектную документацию для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 1.

«Здание более чем со столетней историей будет отремонтировано в соответствии с представленным проектом: работы предусматривают важный блок работ по огне- и биозащите деревянных конструкций стропильной системы и ремонту вентиляционных шахт. Помимо этого, внимание будет уделено обработке обновленных фасадов антисептическим составом, предотвращающим замокание», — сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что все запланированные мероприятия поспособствуют сохранению исторического облика здания, сделают дом безопасным и комфортным для жителей.

Внешние стальные части здания защитят от коррозии, кровлю полностью обновят, а изнутри будет проведена работа по замене системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Помимо этого, предусмотрена полная замена системы центрального отопления, включая узел управления.