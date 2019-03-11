РИАМО - 11 мар. На прошедшей неделе эвакуаторы «Администратора московского парковочного пространства» переместили 33 застрявших или поврежденных автомобиля, эвакуаторы учреждения оказывают содействие экстренным службам города при ликвидации последствий ДТП, сообщается на сайте столичного паркинга.

«За минувшую неделю эвакуаторы ГКУ «АМПП» переместили 33 застрявших или поврежденных в ДТП автомобиля. Более половины из них – 21 – большегрузные или негабаритные транспортные средства, которые перемещали специальными эвакуаторами для тяжеловесного транспорта. Чаще всего помощь на дорогах требовалась на МКАД, Братиславской и Краснодонской улицах, а также на Варшавском и Ленинградском шоссе», – отмечается в сообщении.

Эвакуаторы ГКУ «АМПП» регулярно оказывают содействие экстренным службам города при ликвидации последствий ДТП. Чтобы иметь возможность быстро прибыть на место происшествия, устранить помехи для движения транспорта и помочь переместить поврежденные автомобили, на улицах города осуществляется круглосуточное дежурство эвакуаторов.