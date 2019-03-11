РИАМО – 11 мар. На фитосанитарном посту в Краснознаменске в срезах цветов хризантем из Нидерландов выявлен карантинный для РФ объект – западный калифорнийский цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Проверка проводилась в начале марта.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.