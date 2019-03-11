РИАМО – 11 мар. Собственник семи земельных участков сельхозназначения в городском округе Серпухов заплатит штраф за сорную растительность на участках, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

По результатам проверки представленных администрацией городского округа Серпухов материалов выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенные АО «Туровский», собственником семи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 42,8 гектара.

«При проверке материалов управление Россельхознадзора установило, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду. Земельные участки для сельскохозяйственного производства не используются, зарастают многолетней сорной и кустарниковой растительностью, также на них произрастает мелкая поросль леса (высота деревьев более 1 метра)», – отмечается в сообщении.

Собственником не проводятся мероприятия по устранению зарастания почв, сельскохозяйственные культуры не возделываются. Следы агротехнических мероприятий (вспашка, боронование, посев сельскохозяйственных культур, покос и прочее) на земельных участках отсутствуют.

«В феврале 2019 года за выявленные нарушения земельного законодательства, управление Россельхознадзора привлекло АО «Туровский» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», – уточняется в материале.

Законному представителю АО «Туровский» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

«С начала 2019 года за нарушение земельного законодательства РФ управлением Россельхознадзора привлечено 27 юридических лиц на сумму более 9,4 миллионов рублей», – резюмируется в сообщении.