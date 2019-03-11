РИАМО – 11 мар. ООО «Спецпромстройпроект» попало в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение условий контракта, компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ФГКУ «Комбинат «Лесной» Федерального агентства по государственным резервам, в отношении ООО «Спецпромстройпроект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение проектных работ по капитальному ремонту склада-ангара», – говорится в сообщении.

В связи с нарушением ООО «Спецпромстройпроект» условий исполнения контракта комбинат расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – уточняется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Спецпромстройпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.