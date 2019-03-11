РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 мар. В Балашихе с начала текущего года произошло около 20 аварий по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«С начала 2019 года на территории обслуживания ГИБДД произошло 19 ДТП по вине водителей транспортных средств из-за нарушений правил дорожного движения (в аналогичном периоде прошлого года – 18), в которых 24 человека получили ранения (в прошлом году – 21), в том числе 2 ребенка (в прошлом году – 0)», – говорится в сообщении.

Среди основных причин аварий – нарушение водителями правил проезда пешеходного перехода (7 ДТП) и несоответствие скорости дорожным условиям (6 ДТП). В аналогичном периоде прошлого года зафиксировали 2 нарушения проезда пешеходного перехода и 10 несоответствий скорости.

Все инциденты происходили в периоды с 07:00 до 9:00, с 13:00 до 16:00 и с 17:00 до 19:00. В понедельник и субботу произошли по 2 ДТП, во вторник – 8 аварий, среда и четверг по 3 ДТП, воскресенье – 1 происшествие.

За отчетный период по вине пешеходов совершено 6 ДТП (в прошлом году 4 ДТП), в которых 1 человек погиб (в прошлом году погибших не было), 5 получили ранения (в прошлом году – 4). Причинами ДТП со стороны пешеходов стал переход через проезжую часть вне пешеходного перехода – 3 ДТП (в прошлом году – 3 ДТП).

Всего за 2 месяца 2019 года на территории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 1407 ДТП (в аналогичном периоде прошлого года – 1924), из них 25 происшествий с пострадавшими (в прошлом году – 22), в ДТП погиб 1 человек (в прошлом году – 2), получили ранения 29 человек (в прошлом году – 25), из них ранено 2 детей (в прошлом году раненых не было).