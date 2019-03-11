РИАМО – 11 мар. Народный артист СССР Василий Лановой опроверг информацию о своей госпитализации в одну из столичных клиник, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Ранее в ряде СМИ прозвучали сведения о том, что Ланового госпитализировали, актер пожаловался на плохое самочувствие. Некоторые издания предположили, что это связано с конфликтом с авиакомпанией «Победа».

«Однако сам Лановой заявил, что пугаться не стоит, медицинские обследования были запланированы заранее», – отмечается в сообщении.

Артист подчеркнул, что просто прошел очередные медицинские процедуры.

В феврале народного артиста СССР не пропустили на борт из-за размера ручной клади. Инцидент произошел в московском аэропорту во время регистрации артиста на рейс. Позднее авиакомпания «Победа» решила подарить ему бесплатные билеты в качестве примирения.