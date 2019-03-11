РИАМО - 11 мар. Подземный пешеходный переход на улице Новая Башиловка в столице оборудуют локальной системой безопасности и мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Оснащение локальной системой безопасности и мониторинга пешеходного перехода: «Новая Башиловка ТТК» по адресу: улица Новая Башиловка, владение 10, сооружение 1, район Беговой», – отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, благодаря своевременному капитальному ремонту существующих подземных переходов в столице создаются все необходимые условия для оперативного реагирования правоохранительных органов на экстренные и чрезвычайные ситуации.

В рамках проекта предполагается оснащение подземного пешеходного перехода системами сбора и обработки информации, охранной сигнализации, телевизионного наблюдения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также технологиями контроля управления доступом, технологической безопасности, передачи данных и электроснабжения.