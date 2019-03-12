РИАМО – 12 мар. В зимний период сотрудники службы дорожного патруля Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) в круглосуточном режиме патрулировали улицы города и помогали автомобилистам, попавшим в неприятности на дороге, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«За три зимних месяца сотрудники дорожного патруля ЦОДД помогли выбраться из сугробов 95 автомобилистам, а также 1483 раза осуществляли буксировку аварийных и неисправных автомобилей», - сказал собеседник агентства.

Ярко-зеленые легковые машины и пикапы с фирменной маркировкой Центра организации дорожного движения появились на столичных дорогах в 2017 году. Их часто путают с парконами и эвакуаторами «Московского паркинга». Однако экипажи «Дорожного патруля» не занимаются ни штрафами за парковку, ни эвакуацией. Они помогают водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге, и следят, чтобы таких происшествий было как можно меньше.

В 2019 году планируется почти в два раза увеличить в столице количество экипажей ЦОДД, сейчас улицы патрулируют 26 экипажей