РИАМО – 11 мар. Администрация поселения Вялковское Раменского района допустила нарушение при организации торгов по продаже муниципального имущества, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Так, 5 марта комиссия рассмотрела жалобу физического лица на действия администрации сельского поселения Вялковское Раменского муниципального района Московской области при организации и проведении торгов по продаже муниципального имущества.

«Согласно доводам жалобы, организатор торгов неправомерно установил требование о представлении в составе заявки на участие в торгах подтверждающего внесение задатка платежного документа с отметкой банка об исполнении, а также установил требование оплатить задаток до 10 января 2018 года при размещении извещения на 23 января 2019 года», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России установило обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов и признало жалобу обоснованной.

«В связи с обжалованием положений аукционной документации после окончания срока подачи заявок на участие в торгах оснований для выдачи обязательного для исполнения предписания не имеется», – заключается в сообщении.