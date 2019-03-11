РИАМО – 11 мар. В 2019 году в Солнечногорске запланирован ремонт более 370 подъездов в многоквартирных домах, комплексное благоустройство 29 дворовых территорий, установка пяти водозаборных узлов, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Планы на этот год озвучил глава городского округа Владимир Слепцов в рамках встречи с представителями общественных организаций. Значительное внимание руководитель муниципалитета уделил созданию комплексной инфраструктуры на территории поселений.

«Наша задача – создание комплексной инфраструктуры во всех поселениях Солнечногорска – школы, детские сады, учреждения здравоохранения, организация транспортной доступности. Также в планах – расселение ветхого фонда. Для достижения целей мы опираемся на стратегию, заданную губернатором региона Андреем Воробьевым», – сказал Слепцов.

В ходе встречи глава не только озвучил планы по развитию Солнечногорска, но и подвел итоги работы за 2018 год.

«Значительных успехов удалось достичь в сфере здравоохранения и благоустройства. Так, в прошлом году в медицинские учреждения округа поступило современное оборудование на сумму более 93 миллионов рублей, построены два модульных фельдшерско-акушерских пункта в Кривцовском и Соколовском. По программе благоустройства отремонтирован 41 подъезд, оборудованы 1,6 тысячи дополнительных машино-мест, отремонтированы 55 километров дорог», – уточняется в материале.

Также в рамках встречи глава округа затронул вопрос развития экономики.

«В этом году в Солнечногорске планируют привлечь 18 миллиардов рублей инвестиций, а также создать 2,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Такие результаты власти муниципалитета планируют получить благодаря открытию завода Mercedes, логистическому комплексу «Север-4» и пуску второй линии на фабрике «Барилла Рус», – заключается в материале.