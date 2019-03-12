РИАМО - 12 мар. Попрощаться с народным артистом СССР Владимиром Этушем можно будет на основной сцене Театра имени Вахтангова во вторник, начало в 10:00, сообщается на сайте театра.

Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Закончился жизненный путь народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша, посвятившего свой талант Театру Вахтангова и его зрителям. До последних дней он был на сцене и уходил с нее под бурные овации. <…> Его уход – наша глубокая боль и неизмеримая печаль. Светлая память навсегда. Прощание – во вторник, 12 марта, в зале основной сцены нашего театра с 10:00», – говорится в сообщении.

Этуш был актером широчайшего диапазона – трагик, клоун, мастер гротеска. У него были говорящие глаза, которые в минуты молчания шептали, умоляли, кричали.

«Владимир Абрамович был жизнелюбом, его выправке завидовали молодые – несгибаемый, он прошел войну, ранения, вернулся на сцену, чтобы дарить людям радость, заставлять сопереживать, умиляться и хохотать», – добавляется в материале.

Этуш был замечательным педагогом, воспитавшим не одного поколение актеров. Его ученики, ставшие известными, вспоминают своего наставника с уважением и благодарностью.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.