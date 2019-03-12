РИАМО – 12 мар. Сотрудники «Мобильной поликлиники» в Солнечногорске проведут прием для жителей во вторник, на мероприятие можно попасть бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по телефону, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Прием проводится только при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Попасть к специалистам можно уже 12 марта. Мобильная поликлиника приедет в поселок Майдарово. Прием бесплатный, записаться заранее можно по телефону: 8(901)427-03-55», – отмечается в сообщении.

Глава муниципалитета Владимир Слепцов уточнил, что в Солнечногорске большое внимание уделяют доступности медицинской помощи для жителей поселений.

«Благодаря таким «Мобильным поликлиникам» у жителей появляется возможность пройти обследование, позволяющее выявить факторы риска развития хронических заболеваний, подобрать индивидуальную программу лечения», – подчеркнул Слепцов.

Также в Солнечногорске работает выездной центр здоровья. Бригада специалистов, в состав которой входят: врач-терапевт, медсестра функциональной диагностики, процедурная медсестра, проводят осмотры жителей поселений, а также проводят приемы в фельдшерско-акушерских пунктах округа.

«Ознакомиться с графиком приезда «Мобильной поликлиники» и выездного центра здоровья можно по ссылке: центральная-районная-поликлиника», – заключается в сообщении.