РИАМО - 11 мар. Суд привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Коломенском городском округе за повторное невыполнение предписаний Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце ноября 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведены проверки по исполнению требований ранее выданных предписаний Михаилом Шипковым, собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 51,4 гектара, расположенных в Коломенском городском округе.

«В процессе проведения проверок обнаружено, что в установленный срок предписания управления повторно в течение года не исполнены. Собственником не проведены обязательные мероприятия по защите земельных участков от зарастания сорной растительностью, земли не введены в сельскохозяйственный оборот и длительное время собственником не используются. За повторное в течение года совершение административного правонарушения в отношении Шипкова составлены протоколы об административном правонарушении», - отмечается в материале.

Материалы административных дел направлены по месту регистрации собственника в судебный участок для принятия решения. В феврале 2019 года решением мирового суда Шипков привлечен к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.