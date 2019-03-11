РИАМО – 11 мар. Президент России Владимир Путин подписал указ, который регламентирует основы государственной политики в области химической и биологической безопасности на период до 2025 года, сообщает Газета.ru.

Документ доступен на официальном портале правовой информации.

«В указе перечислен ряд мер, которые составляют химическую и биологическую безопасность России. Отмечается, что они направлены на «защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов, предотвращение химических и биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга химических и биологических рисков», – говорится в сообщении.

Кроме того, в указе подчеркивается, что Россия намерена сотрудничать по этим вопросам с другими государствами.

Прошлую редакцию основ в этой сфере утвердили в 2013 году.