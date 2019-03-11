РИАМО – 11 мар. Судебные приставы Подмосковья разыскали алиментщика, чей долг составил более 196 тысяч рублей, после предупреждения он погасил задолженность, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

«В Клинском отделе управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области находилось исполнительное производство о взыскании с должника задолженности по алиментным платежам в размере более 196 тысяч рублей. В рамках разыскных мероприятий судебные приставы Подмосковья установили местонахождение должника», – говорится в сообщении.

Неплательщика предупредили о последствиях неисполнения решения суда. На следующий день он явился к судебному приставу и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

«Учитывая социальную значимость исполнительных производств о взыскании алиментов, подмосковные судебные приставы используют все возможные меры воздействия на должников. Работа по взысканию алиментных обязательств в управлении и его структурных подразделениях проходит ежедневно», – уточняется в материале.