РИАМО - 11 мар. В некоторых железнодорожных экспрессах, следующих из Москвы и по направлению в столицу, с 30 марта изменится стоимость проезда, купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности с указанием мест можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«С 30 марта изменится стоимость обычных разовых билетов и билетов для детей с 5 до 7 лет на некоторые экспрессы сообщением Москва – Александров, Александров – Москва, Москва – Тула, Тула – Москва. Также скорректирована стоимость билетов для детей 5-7 лет на ряд маршрутов при проезде на экспрессах Москва – Калуга и Калуга – Москва», — говорится в сообщении.

С 30 марта также будет снижена цена билетов на некоторые рейсы экспрессов 7041 Москва (Курский вокзал) – «Тула-1» (с понедельника по среду) и 7040 «Тула 1» – «Царицыно» (со среды по пятницу).

Купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности с указанием мест можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки, включая эту дату. Новые тарифы для указанных электропоездов будут опубликованы на сайте АО «Центральная ППК» в разделе «Расписание и стоимость».