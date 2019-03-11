РИАМО - 11 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили нарушения фитосанитарного законодательства РФ в работе компании в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В феврале 2019 года была проведена проверка соблюдения требований фитосанитарного законодательства РФ ООО «Рота-Агро Благовещенье», осуществляющего деятельность в Наро-Фоминском городском округе.

«В процессе проведения проверки управлением выявлены нарушения «Правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции», «Правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна», «Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории ЕЭС», а также федерального закона «О карантине растений», – отмечается в сообщении.

В частности, специалисты обнаружили, что отсутствует информация о лишении зерна жизнеспособности и утилизации отходов производства после очистки мест хранения зерна.

За выявленные нарушения фитосанитарного законодательства РФ ООО «Рота-Агро Благовещенье» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.