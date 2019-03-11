РИАМО - 11 мар. В подмосковной Лобне полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования почти на 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о том, что из-за мошеннических действий компании нанесен ущерб в размере более 1,4 миллиона рублей, поступило от представителя финансовой организации.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий полицейские задержали 20-летнюю жительницу Астраханской области и 28-летнего жителя Иркутской области», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, девушка, являясь сотрудницей одного из сетевых магазинов, заключала договоры на получение потребительских микрозаймов для приобретения электронной техники для своего знакомого, использовав при этом персональные данные третьих лиц.

«Злоумышленники подозреваются в причастности к 16 эпизодам аналогичной противоправной деятельности», – уточнила Петрова.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а мужчине – заключение под стражу.