РИАМО - 11 мар. С 1 по 12 мая исполнители и вокальные коллективы из российских регионов и зарубежья будут выступать на уличных сценах в центре города и столичных округах, заявки на участие в конкурсе «Московская весна A Cappella» принимают до 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Московская весна A Cappella» – это конкурс и главный музыкальный фестиваль цикла «Московские сезоны». В его дни цветущая столица превращается в огромную сцену: на улицах и площадях, в парках и скверах, на открытых балконах и крышах домов проходят сотни зажигательных концертов», – говорится в сообщении.

В этом году открытый международный конкурс акапельного пения «Московская весна A Cappella» пройдет уже в третий раз. Участники исполнят тысячи песен в самых разных музыкальных жанрах, поборются за симпатии гостей фестиваля и конкурсные призы. Прием заявок продолжится до 1 апреля на сайте. Будущих участников оповестят о допуске к конкурсу не позднее 8 апреля. Конкурсанты будут выступать в четырех номинациях: от одного до трех человек, от двух человек, от пяти человек и от девяти человек.

В 2018 году на участие в конкурсе поступило 250 заявок, из которых 184 были одобрены. В результате 184 исполнителя и коллектива из 16 государств и 40 российских регионов выступили на 40 фестивальных сценах.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету и предоставить видеозапись своего выступления продолжительностью до пяти минут на официальном сайте фестиваля. В конкурной программе могут быть представлены произведения любых жанров – джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этно-фолк, народные песни в современной обработке, акапельные аранжировки классических произведений.