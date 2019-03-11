РИАМО - 11 мар. Редкие для московского рынка коммерческой недвижимости лоты – 20 объектов в новом доме на Садовнической улице в Замоскворечье – выставили на аукционы через Единую торговую площадку Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Инвесторам представилась возможность приобрести на городских торгах помещения свободного назначения, расположенные на первом этаже жилого дома в непосредственной близости от Садовнической набережной, в 10 минутах от метро «Павелецкая» по адресу: улица Садовническая, дом 80», – говорится в сообщении.

Площадь реализуемых лотов – от 47 до 100 квадратных метров, средняя стартовая цена объектов составляет 320 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

По мнению руководителя направления по работе с коммерческой недвижимостью ГК «Инград» Юрия Тараненко, выставленные на аукционы лоты заинтересуют широкий круг инвесторов.

«Представленные лоты имеют ровно ту нарезку площадей, которая интересует представителей бизнеса. Что касается возможного приспособления, то на Садовнической улице будут востребованы различного рода моно-магазины (сыры, мясные лавки, винные галереи) с эксклюзивным предложением, салоны красоты и дизайнерские шоурумы, рассчитанные на премиальный сегмент, а также кофейни без собственной кухни», – сказал Тараненко.

Он также добавил, что статусность локации, высокие потолки в предложенных помещениях, вход с уровня земли, а также рыночная стоимость лотов позволяют говорить о серьезной инвестиционной привлекательности реализуемых объектов.

«Москва предлагает редкие для рынка и очень качественные объекты в торговом сегменте в центре города. На мой взгляд, эти лоты будут проданы, и в некоторых случаях с существенным повышением стоимости, так как такой формат очень востребован инвесторами. Окупаемость объектов предсказать пока сложно ввиду отсутствия определенного типа использования, однако однозначен высокий потенциал спроса», – отметил управляющий партнер компании Praedium Александр Ошурко.

Заявки для участия принимаются до 26 марта. Торги пройдут 3 апреля 2019 года.

Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа недвижимости».