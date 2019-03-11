РИАМО – 11 мар. Подмосковный Росреестр 13 марта проведет горячую телефонную линию по вопросам государственного земельного надзора, начало в 11:00, говорится в сообщении пресс-службы управления надзорного ведомства.

«В ходе горячей телефонной линии можно получить дополнительную информацию об особенностях осуществления государственного земельного надзора в части соблюдения гражданами требований земельного законодательства при ведении садоводства и огородничества», – отмечается в сообщении.

Телефон горячей линии: 8(499)148-92-70. Начало в 11:00.