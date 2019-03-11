РИАМО – 11 мар. В минувшие праздничные выходные прошло закрытие сезона проекта «Город зимы», так, масленичные гулянья посетили свыше 200 тысяч человек, за десять дней на ВДНХ было съедено более 60 тысяч порций блинов, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

На масленичной ярмарке, а также в более чем 20 кафе и ресторанах ВДНХ посетители попробовали около 50 видов блинов. Угощения были приготовлены из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки. Гости могли поесть блины с камчатским крабом, фермерской сметаной, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или свежими ягодами и взбитыми сливками.

«Всего за десять дней гостями было съедено более 60 тысяч порций блинов и выпито свыше 80 тысяч стаканов какао, чая, кофе и морса. Премьерой этого года стали фирменные блины и оладьи ВДНХ с логотипом Главной выставки страны», – отмечается в сообщении.

Основные масленичные гулянья прошли на ВДНХ 8, 9 и 10 марта и развернулись на празднично оформленной Центральной аллее и перед павильоном №57.

«Здесь аниматоры развлекали гостей выставки хороводами, частушечными баттлами и народными песнями. Для маленьких гостей была подготовлена традиционная площадка «Сеновал», где можно было попрыгать по сену и сделать необычные фотографии», – уточняется в материале.

На ярмарочной площади в специальном домике для мастер-классов прошли бесплатные занятия.

«За десять дня здесь состоялось 50 творческих мастер-классов, где гости ВДНХ создали более 1 тысячи различных поделок: венков, авторских украшений и нарядных куколок Масленицы в платьях с лентами, расписных деревянных фигур, ложек и свистулек», – перечисляется в пресс-релизе.

Завершила зимний сезон 2018–2019 годов на ВДНХ музыкальная программа: концерты, дискотеки на льду, танцевальные конкурсы.

Так, 8 марта на катке «Ракета» в честь Международного женского дня выступила Эрика Лундмоен, а также группы Cheese People, Guru Groove Foundation. А 9 марта гостей катка «Ракета» ждала супердискотека с участием самых актуальных молодых коллективов: групп «Обе две», «Комсомольск», концептуального петербургского проекта OLIGARKH.

В этот же день на площади Промышленности гости ВДНХ увидели праздничный салют по случаю завершения сезона. За три заключительных дня площадки «Города зимы» посетили около 15 тысяч человек.

«Несомненным фаворитом гостей ВДНХ стал робот-блинопек, который за пять дней испек на «Робостанции» 400 порций главного масленичного блюда. Необычное кулинарное шоу с дегустацией могли увидеть все желающие в павильоне №2», – резюмируется в материале.