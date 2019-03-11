РИАМО – 11 мар. Москвичей призвали обращаться в центр поддержки семьи и детства или сообщать на специальный портал о случаях, когда дети остаются без присмотра или если слышен продолжительный детский плач, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы убедительно просит москвичей не оставаться безучастными. Если вы видите детей, оставшихся без присмотра, слышите продолжительный плач ребенка в запертой квартире, знаете об иных подобных фактах – позвоните в центр поддержки семьи и детства вашего района или обратитесь на портал. Не будьте равнодушными – возможно, именно сейчас кому-то нужна наша помощь!» – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники соцзащиты готовят исковое заявление в суд по ограничению в родительских правах матери найденного в квартире на Ленинградском шоссе ребенка. Кроме того, выясняется наличие родственников девочки. После выписки ребенка из больницы будет решаться вопрос о его жизнеустройстве.

«Если опека со стороны родственников или приемной семьи будет невозможна, девочка будет проживать в учреждении системы социальной защиты, где она будет находиться под защитой, где с ней будут работать специалисты и проводиться психолого-педагогическая реабилитация», – добавляется в сообщении.

Ранее из-за халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено уголовное дело в ходе расследования покушения на убийство пятилетней девочки. Установлено, что сотрудники полиции и местного отдела социальной защиты населения длительное время не принимали мер по проверке условий проживания девочки и исполнения 47-летней Ириной Гаращенко родительских обязанностей.