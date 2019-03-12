РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. Свидетельства о праве на получение жилищных субсидий по программе «Социальная ипотека» вручат девяти подмосковным врачам в доме правительства Московской области в Красногорске во вторник, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Во вторник, 12 марта, в 14:00 в конференц-зале дома правительства Московской области пройдет первая церемония вручения свидетельств о праве на получение жилищных субсидий 9 врачам в рамках программы «Социальная ипотека», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, представитель Минздрава региона, врачи-участники программы.

Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С начала ее реализации около одной тысячи специалистов получили субсидии на приобретение жилья. В программе участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи.

«На 2019 год министерством жилищной политики Московской области запланировано вручение 360 свидетельств, 160 из которых получат врачи», – заключается в сообщении.