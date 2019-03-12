РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. Встречу-форум, на котором молодые активные жители смогут обсудить новые форматы досуга и возможности самореализации, проведут в подмосковном Красногорске во вторник, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Приглашаем молодых перспективных активистов, журналистов, спортсменов и деятелей культуры к обсуждению новых форматов досуга и возможностей для самореализации в 2019-2023 годах», – говорится в сообщении.

Встреча-форум молодежи Красногорска состоится во вторник в 16:00 в муниципальном управлении «Молодежный центр». В обсуждении примет участие депутат Мособлдумы Линара Самединова. Мероприятие пройдет при поддержке молодежного парламента и общественной палаты Красногорска.

«Форум станет важной площадкой для диалога органов власти и молодежи по различным вопросам развития городского округа Красногорск», – заключается в сообщении.