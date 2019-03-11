РИАМО – 11 мар. Жилищно-строительный кооператив «Восток» из Фрязина исполнил предписание Госжилинспекции о локальном ремонте в подъезде дома №7 на Школьной улице, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков пояснил, что предписание было исполнено в срок, однако председателю ЖСК пришлось оплатить персональный штраф.

«Инспекторы вышли на проверку по обращению жителя. Было выявлено, что с левой стороны от входа в одну из квартир отслаивается штукатурно-окрасочный слой. На то, чтобы устранить нарушения, «Востоку» дали два месяца. По истечении этого срока подъезд был приведен в порядок. Однако председателю кооператива пришлось нести персональную административную ответственность», – отметил Соков.

Глава Госжилинспекции подчеркнул, что на должностное лицо «Востока» был составлен протокол о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов.

«Председатель ЖСК был оштрафован на 4 тысячи рублей», – резюмировал Соков.