РИАМО - 11 мар. По словам главного врача Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова, пятилетнюю девочку, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, могут выписать из больницы через семь-восемь дней, сообщает ТАСС.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана. С девочкой будут работать психологи и неврологи.

«Учитывая, что мы планируем лечение с психологами и неврологами, (лечение займет – ред.) еще где-нибудь в районе семи-восьми дней», – сказал Османов.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова не подтвердила информацию об истощении ребенка, состояние девочки оценили как средней степени тяжести.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Мать девочки задержана, она может получить до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Кроме того, из-за халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено уголовное дело в ходе расследования покушения на убийство пятилетней девочки.

Видео из квартиры в Москве, где обнаружили брошенную пятилетнюю девочку>>