РИАМО – 11 мар. Хоккеистка подмосковного «Торнадо» помогла сборной России одержать победу в финале Универсиады в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Красноярске состоялась финальная игра по хоккею с шайбой среди женщин. В матче сошлись сборные России и Канады.

«Первые два периода закончились безголевой ничьей. Уже на 8 минуте третьего периода Лиана Ганеева реализовала преимущество и открыла счет встречи. На последней минуте матча Алевтина Штарева из подмосковного клуба «Торнадо» забросила еще одну шайбу в ворота соперника. Таким образом, встреча между сборными России и Канады завершилась победой россиянок со счетом 2:0», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил российских хоккеисток с победой.

«На протяжении всего соревновательного пути наши спортсменки не потерпели ни одного поражения и не пропустили больше двух шайб за одну игру. А всего разница забитых и пропущенных шайб за весь турнир составила 45 забитых к 3 пропущенным. Это поистине фантастические результаты. Отдельно хочу поздравить и поблагодарить за выступление хоккеисток из подмосковного клуба «Торнадо», которые значительно влияли на каждую игру и, как следствие, на итоговое место сборной России. Это абсолютно заслуженная победа», – подытожил Терюшков.