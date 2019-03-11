РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске на Рабочей улице в понедельник вечером столкнулись две иномарки, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал сегодня вечером (11 марта – ред.) в Подольске по Рабочей улице и напротив колледжа РГУТиС (у автобусной остановки «Площадь 50-летия Октября» – ред.) увидел ДТП: столкнулись две иномарки», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:06, на данном промежутке автодороги движение не затруднено.