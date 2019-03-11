РИАМО – 11 мар. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, продление линии метро до аэропорта «Внуково» может занять три-четыре года, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Принято решение о строительстве метрополитена в поселок Внуково, в аэропорт. Выбрали самую щадящую схему прокладки. <…> Для жителей это будет безболезненное строительство. Я думаю, года за три-четыре мы основную стройку закончим», – заявил Собянин в ходе посещения культурного центра «Внуково».

Мэр Москвы также уточнил, что вариантов прокладки метрополитена в аэропорт было много, в том числе с заходом в поселок, что означало реконструкцию улично-дорожной сети парка, а также могло задеть особо охраняемую природную территорию.

В итоге ветка метро пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» без захода в поселок, сразу в аэропорт, объяснил градоначальник.

Протяженность нового участка составит 5,2 километра. В его составе откроют две новые станции. Одна из них – «Пыхтино» – в районе ЖК «Солнцево Парк» и деревни Пыхтино. Вторая – «Внуково» – на территории паркингов у аэропорта «Внуково». Это улучшит условия транспортного обслуживания населения и территорий ТиНАО, сократит дальность подвоза на наземном транспорте к станциям метрополитена.