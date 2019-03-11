РИАМО - 11 мар. Российский стилист Сергей Зверев рассказал, что его вызывают в полицию, он считает, что это связано пикетом, который он провел на Красной площади, сообщает в понедельник Газета.ru.

Стилист сообщил о вызове в полицию в своем Instagram-аккаунте. Он также прикрепил фото повестки, где говорится, что его вызывают для составления протокола об административном правонарушении по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Сам стилист считает, что его вызывают в полицию из-за одиночного пикета, который он провел в Москве 3 марта», – говорится в сообщении.

Ранее шоумен Зверев провел одиночный пикет на Красной площади. Артист вышел с плакатом, на котором было написано: «Суперзвезда против строительства завода на Байкале». Речь идет о заводе по розливу воды из озера Байкал, который начали строить в Иркутской области.