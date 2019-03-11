РИАМО – 11 мар. Активисты совета молодежи АО «Воскресенские минеральные удобрения» совместно с сотрудниками культурного центра «Усадьба Кривякино» провели праздничную программу, посвященную Масленице, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Гости мероприятия узнали подробнее о календаре народного праздника, его обычаях, выполнили непростые задания квеста, поучаствовали в занятиях декоративно-прикладным творчеством и завершили вечер вкуснейшим чаем с русскими блинами.

«Праздник был организован в рамках проекта «Арт-ХИМики» для сотрудников химкомбината и их детей. Проект реализуется на предприятии не первый год и отражает общественную работу, связанную с поддержанием интересной, насыщенной культурными событиями жизни сотрудников и их друзей: творческие мастерские, фестивали искусств, литературно-художественные конкурсы, совместные познавательные поездки», — говорится в сообщении.

На этот раз арт-химикам предстояло пройти исторический квест по залам краеведческого музея. Выполняя интересные и познавательные задания, участники узнавали, как было принято на Руси встречать Масленицу. И если первая команда искала названия семи дней народного праздника, вторая собирала названия ингредиентов главного масленичного лакомства – блинов.

В рамках праздника также был организован мастер-класс по приготовлению теста для блинов по старинному русскому рецепту. Общий интерес вызвали музыкальные паузы в перерывах между заданиями квеста: под гармошку гости попробовали свои силы в русской плясовой, а потом с удовольствием сыграли в «Ручеек».

«Творчество на Масленицу было не только кулинарным: под руководством мастера по рукоделию юные химики изготовили оберег домашнего очага - тряпичную фигурку дочки Деда Мороза и Метелицы, которую по традиции создают без иглы и ножниц и хранят до следующей Масленицы», — добавляется в сообщении.

Завершился праздник чаепитием с горячими блинами на любой вкус. Масленица получилась настоящим добрым семейным праздником, на память о котором сохранились чудесные поделки и отличное настроение на предстоящую неделю.